В Каттакургане сотрудники МЧС спасли утопающего человека

Спасателями-водолазами был спасен утопающий человек- житель города Каттакургана Самаркандской области (1960 г.р.).
Сообщается, что 7 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил искупаться в устье Каттакурганского водохранилища. Он начал тонуть из-за несоблюдения правил безопасности.
61-летнего тонущего мужчину заметил прохожий и сразу же сообщил в Управление по чрезвычайным ситуациям Каттакургана. Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавший был вовремя спасен.
Спасатели провели реанимационные мероприятия, оказав пострадавшему первую медицинскую помощь. Пожилой мужчина пришел в сознание, после чего был передан сотрудникам скорой помощи.
Напомним, по состоянию на июнь 2021-го в области зарегистрировано четыре случая утопления.