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  • 9 июнь 2021 9:53
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В Каттакургане сотрудники МЧС спасли утопающего человека

Спасателями-водолазами был спасен утопающий человек- житель города Каттакургана Самаркандской области (1960 г.р.).

 

В Каттакургане сотрудники МЧС спасли утопающего человека

 

 

Сообщается, что 7 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил искупаться в устье Каттакурганского водохранилища. Он начал тонуть из-за несоблюдения правил безопасности.

 

61-летнего тонущего мужчину заметил прохожий и сразу же сообщил в Управление по чрезвычайным ситуациям Каттакургана. Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавший был вовремя спасен.

 

Спасатели провели реанимационные мероприятия, оказав пострадавшему первую медицинскую помощь. Пожилой мужчина пришел в сознание, после чего был передан сотрудникам скорой помощи. 

 

Напомним, по состоянию на июнь 2021-го в области зарегистрировано четыре случая утопления.


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