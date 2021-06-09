В Каттакургане сотрудники МЧС спасли утопающего человека

Спасателями-водолазами был спасен утопающий человек- житель города Каттакургана Самаркандской области (1960 г.р.).

Сообщается, что 7 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил искупаться в устье Каттакурганского водохранилища. Он начал тонуть из-за несоблюдения правил безопасности.

61-летнего тонущего мужчину заметил прохожий и сразу же сообщил в Управление по чрезвычайным ситуациям Каттакургана. Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавший был вовремя спасен.

Спасатели провели реанимационные мероприятия, оказав пострадавшему первую медицинскую помощь. Пожилой мужчина пришел в сознание, после чего был передан сотрудникам скорой помощи.

Напомним, по состоянию на июнь 2021-го в области зарегистрировано четыре случая утопления.