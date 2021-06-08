» » » В Самарканде состоится фестиваль «Молодежь Нового Узбекистана, давайте объединимся!»
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  • 9 июнь 2021 9:32
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В Самарканде состоится фестиваль «Молодежь Нового Узбекистана, давайте объединимся!»

С 11 по 13 июня под таким девизом в Самарканде состоится молодежный фестиваль, в рамках которого будет реализован ряд проектов. Мероприятие проводится в рамках месячника молодежи.

 

В Самарканде состоится фестиваль «Молодежь Нового Узбекистана, давайте объединимся!»

 

В течение трех дней ожидается проведение спортивных соревнований по секторам, мотивационные  встречи с успешными предпринимателями, интеллектуальные игры. В программу включены также военно-патриотические проекты.

 

На массиве Корасув, во дворце искусств «Нурафшон» и на площади Регистан пройдут гала-концерты. В рамках социальных проектов предусмотрено посещение детьми из малообеспеченных семей туристических центров. Кроме того, состоится церемония награждения обладателей стипендии хокима Самаркандской области и авторов стартап-проектов.

 

Ожидается, что молодежный фестиваль охватит порядка 20 тысяч молодых людей.


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