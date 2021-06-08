Когда в Самарканде нормализуется водоснабжение?

Вопрос нехватки питьевой воды, с которой столкнулось население Самаркандской области, в последние дни стал одним из актуальных и бурно обсуждаемых среди горожан. Ситуация с водоснабжением стала критической особенно с наступлением аномальной жары. Официально синоптики прогнозировали +45 градусов.





Больше всех, впрочем, как и обычно, страдают жители многоэтажных домов. Тем, кто еще живет на первых двух этажах, везет больше. Чем выше этаж, тем чаще приходится таскать воду ведрами-из-за слабого напора вода до верхних этажей не поднимается. Более умные и хитрые установили водяные насосы. Так было всегда, говорят жильцы, однако, в последнее время воды нет ни в высотках, ни в домах на земле, ни в частном секторе.

Ранее ООО «Самарканд сув таъминоти» назвала причину перебоев в водоснабжении-«естественная засуха». Согласно сообщению предприятия, население Самаркандской области чистой питьевой водой снабжается за счет ресурсов подземных вод водохозяйственными сооружениями предприятия. В настоящее время уровень грунтовых вод снизился из-за отсутствия осадков и низкого расхода воды в русле реки Зарафшан. В результате, с нехваткой питьевой воды столкнулось население города Самарканда и других районов области.

С сегодняшнего дня, 8 июня, в Самарканде действует почасовой график подачи воды. Питьевую воды горожане будут получать с шести до десяти утра и с 18:00 до 22:00. По указанному времени вода будет подаваться в районы, подключенные к водоснабжению через насосные станции 3 и 4-это массив Саттепо, Микрорайон «А» и «Б», улицы Буюк Ипак йули, С. Бухорий и Амира Темура. По словам работников «Самарканд сув таъминоти», подача воды по графику продлится больше недели.

Администрация горводоканала через социальные сети неоднократно просит потребителей централизованной питьевой воды целенаправленно использовать питьевую воду, а не тратить ее зря. Однако в редакцию STV.UZ в день поступает несколько видеороликов от самаркандцев, где в результате аварийных ситуаций вода течет целыми днями, а то и неделями, затапливая чуть ли не всю улицу. Так, к примеру улица М.Собирова, махалля «Девори Кундаланг».

Аналогичную картину можно увидеть также и на территории семейной поликлиники №2 по улице Узбекистанской. Как выяснилось, утечка воды здесь произошла из-за строительных работ, соответственно, за ликвидацию последствий несет ответственность подрядчик.

В настоящее время воды в реке Зарафшан больше и , как говорят специалисты ООО «Самарканд сув таъминоти», с повышением уровня грунтовых вод водоснабжение в Самаркандской области стабилизируется.

Зарина Хакбердиева