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  • 8 июнь 2021 17:24
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В Самарканде два дня не будет газа

Подача газа в город и часть Самаркандского района будет приостановлена ​​примерно на два дня.

 

В Самарканде два дня не будет газа

 

По сообщению газового филиала «Hududgaz Samarqand», подача природного газа будет приостановлена ​​примерно на два дня в городе Самарканде и ряде махаллей Самаркандского района.

 

Отключение связано с ремонтно-восстановительными работами и подготовкой к осенне-зимнему сезону 2021-2022 гг. на газораспределительной станции «Окдарьё»

 

В частности, подача природного газа будет приостановлена ​​с 8:00 9 июня до 18:00 10 июня в махаллях «Расадхона», «Галаосийо», «Конигил», «Шарк Юлдузи», «Шахри Обод», «Сарбадорлар», «Давлатшох Самаркандий», «Ташкент» и «Огахий».


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