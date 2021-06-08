В Самарканде два дня не будет газа

Подача газа в город и часть Самаркандского района будет приостановлена ​​примерно на два дня.

По сообщению газового филиала «Hududgaz Samarqand», подача природного газа будет приостановлена ​​примерно на два дня в городе Самарканде и ряде махаллей Самаркандского района.

Отключение связано с ремонтно-восстановительными работами и подготовкой к осенне-зимнему сезону 2021-2022 гг. на газораспределительной станции «Окдарьё»

В частности, подача природного газа будет приостановлена ​​с 8:00 9 июня до 18:00 10 июня в махаллях «Расадхона», «Галаосийо», «Конигил», «Шарк Юлдузи», «Шахри Обод», «Сарбадорлар», «Давлатшох Самаркандий», «Ташкент» и «Огахий».