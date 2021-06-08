Забивший гвоздем мужчину самаркандец в подробностях рассказал о случившемся

Мужчина
утверждает, что сожалеет о содеянном.
Ранее мы сообщали о том, что самаркандец гвоздем до
смерти забил мужчину на глазах у прохожих. Обвиняемый в преступлении подробно рассказал
о случившемся, сообщает Zor.tv.
Как сообщил мужчина, после ужина он собирался уйти,
однако к нему подошел гражданин.
«Он попросил меня купить ему водки. Я купил ему 100 грамм
водки и попросил оставить меня в покое, после чего он схватил меня сзади и
начал оскорблять. Я не раз предупреждал его, говорил, что мне нужно уходить», -
говорит обвиняемый.
Также мужчина добавил, что подошедший к нему гражданин
начал оскорблять его мать и сестренку.
«Я его больше 10 раз просил остановиться. Потом ударил
его рукой по лицу, а затем начал пинать ногами. И даже тогда он не переставал
оскорблять. Я хотел припугнуть гвоздем, но воткнул его в грудь-4 раза. Вскоре
приехала скорая помощь и забрала его в больницу»,- объяснил мужчина.
Мужчина утверждает, что сожалеет о содеянном.
«У меня четверо детей. Я вообще не ожидал что такое может
произойти. Не хотел, чтобы на моих детей упало клеймо. Это произошло по
волею судьбы. Однако я не сбежал, полностью сознался в своей вине. Меня очень
задело оскорбление в адрес моей сестренки и матери. Я не хотел доводить до
такого»,- заявил задержанный.
Напомним, в Самарканде задержали гражданина,
выложившего в сеть видеоролик с убийством мужчины гвоздем.