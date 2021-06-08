Забивший гвоздем мужчину самаркандец в подробностях рассказал о случившемся

Мужчина утверждает, что сожалеет о содеянном.

Ранее мы сообщали о том, что самаркандец гвоздем до смерти забил мужчину на глазах у прохожих. Обвиняемый в преступлении подробно рассказал о случившемся, сообщает Zor.tv.

Как сообщил мужчина, после ужина он собирался уйти, однако к нему подошел гражданин.

«Он попросил меня купить ему водки. Я купил ему 100 грамм водки и попросил оставить меня в покое, после чего он схватил меня сзади и начал оскорблять. Я не раз предупреждал его, говорил, что мне нужно уходить», - говорит обвиняемый.

Также мужчина добавил, что подошедший к нему гражданин начал оскорблять его мать и сестренку.

«Я его больше 10 раз просил остановиться. Потом ударил его рукой по лицу, а затем начал пинать ногами. И даже тогда он не переставал оскорблять. Я хотел припугнуть гвоздем, но воткнул его в грудь-4 раза. Вскоре приехала скорая помощь и забрала его в больницу»,- объяснил мужчина.

Мужчина утверждает, что сожалеет о содеянном.

«У меня четверо детей. Я вообще не ожидал что такое может произойти. Не хотел, чтобы на моих детей упало клеймо. Это произошло по волею судьбы. Однако я не сбежал, полностью сознался в своей вине. Меня очень задело оскорбление в адрес моей сестренки и матери. Я не хотел доводить до такого»,- заявил задержанный.

Напомним, в Самарканде задержали гражданина, выложившего в сеть видеоролик с убийством мужчины гвоздем.