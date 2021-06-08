Молодой человек, выложивший в сеть страшные кадры убийства в Ургуте, приговорен к аресту

В Ургуте арестован молодой человек, выложивший в сеть видео с убитым человеком, пишет «Даракчи».

Мы уже рассказывали про страшный инцидент, который произошел 5 июня в Ургутском районе Самаркандской области. В тот день 26-летний парень употребил спиртные напитки с 50-летним знакомым. Позже они поссорились. Молодой человек зашел в магазин строительных материалов и вынес оттуда 15-сантиметровый гвоздь. Им он нанес несколько ударов в область груди своему знакомому. Пострадавший скончался в Ургутском районном медицинском объединении.

По вышеуказанному факту было возбуждено уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.

Вчера стало известно, что видео, вызвавшее резонанс в сети кадрами с истекающим кровью человека, выложил Ш.С. Когда правоохранители решили провести с ним разъяснительную беседу о том, что видео, пропагандирующее жестокость и насилие, недопустимо к распространению, он оказал сопротивление.

Уголовный суд Ургутского района приговорил Ш.С. к 7 суткам административного ареста. В УВД Самаркандской области отмечают, что все работники СМИ, блогеры и граждане имеют право получать, использовать и распространять информацию. Однако такие действия должны производиться в рамках закона.

Необходимо помнить об административной и уголовной ответственности за изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрацию продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости (статьи 189-1 КоАО РУз и статья 130-1 УК РУз), отметили в УВД.