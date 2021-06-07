Узбекистан и Таджикистан готовы возобновить автобусное сообщение между странами

В Душанбе 5 июня состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

На встрече были рассмотрены перспективы возобновления прерванного из-за пандемии в марте 2020 года автобусного сообщения между Ташкентом, Самаркандом, Термезом, Душанбе, Худжандом, Пенджикентом и другими крупными городами Таджикистана и Узбекистана.

Была достигнута договоренность о совместной работе по продвижению туристического бренда «Шелковый путь» и реализации проектов по развитию «зиёрат-туризма», говорится в сообщении пресс-службы Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Также на встрече был рассмотрен ход подготовки к предстоящему 10-11 июня визиту в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который посетит не только Душанбе, но и Худжанд.

Обсужден ход проработки двусторонних документов и межправительственных соглашений, которые планируется подписать в ходе предстоящего визита на высшем уровне.

"Стороны выразили взаимную готовность к мобилизации всех ресурсов для ускоренного согласования имеющихся вопросов и достижения договоренностей по всем пунктам повестки мероприятия", - отмечается в сообщении.





В ходе встречи достигнута договоренность о продолжении активного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Так, в частности, согласована организация взаимных поездок деятелей культуры, искусства, науки, а также представителей молодежи двух страх в регионы Узбекистана и Таджикистана.