Самарканд присоединился к программе ЕБРР "Зеленые города". Город намерен закупить электробусы и разработать план по озеленению города

Самарканд стал первым городом в Узбекистане, который улучшит экологическое планирование, присоединившись к флагманской программе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Зеленые города" стоимостью 3 миллиарда евро, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на сообщение банка.

Этот шаг, уверены эксперты ЕБРР, будет способствовать достижению Узбекистаном углеродной нейтральности к 2050 году. Самарканд стал 48-м участником программы, что было официально закреплено подписанием Меморандума о взаимопонимании в понедельник, во время визита первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка в Узбекистан.

Присоединяясь к программе устойчивого развития, города реализуют инициирующий проект при финансовой поддержке ЕБРР. В случае Самарканда это, как ожидается, будут инвестиции в электрические автобусы, а также разработку Плана действий для озеленения города, в котором описываются дальнейшие действия по улучшению состояния окружающей среды.

Самарканд в ближайшее время приступит к разработке индивидуальной программы для эффективного решения экологических проблем.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в рамках 97 проектов в экономику Узбекистана. В 2020 году ЕБРР отреагировал на вызовы, связанные со вспышкой пандемии в Узбекистане, выделив 521 миллион долларов (429 миллионов евро) в рамках 18 проектов в различных секторах национальной экономики. Средства ЕБРР использовались для поддержки доступа к банковскому сектору страны и малых частных фирм к финансированию, модернизации ключевой инфраструктуры и содействия развитию возобновляемых источников энергии.

Программа ЕБРР "Зеленые города", созданная в 2016 году, помогает каждому городу-участнику адаптировать решения к его экологическим потребностям с помощью уникального сочетания мер, направленных на переход к более низкоуглеродному и более жизнеспособному будущему.

Напомним, сегодня стало известно, что население Самаркандской области испытывает проблемы с нехваткой питьевой воды. Чиновники говорят, что виновата засуха.