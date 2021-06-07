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  • 7 июнь 2021 12:08
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В Самарканде арестован мужчина за продажу имущества жены

Против жителя Тайлакского района возбудили уголовное дело за попытку продажи земельного участка, принадлежащего фермерскому хозяйству его супруги. Его задержали при получении 5000 долларов, сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

 

В Самарканде арестован мужчина за продажу имущества жены

 

Сообщалось, что в ходе оперативного мероприятия, организованного Управлением при Генпрокуратуре и Самаркандским областным отделением Государственной налоговой службы по Тайлакскому району работник фермерского хозяйства Ю.Ю. был пойман на мошенничестве при продаже участка земли площадью 10 соток. 


Он был пойман с вещественными доказательствами и арестован в то время, когда получал заранее оговоренные 5000 долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) УК РУз.


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