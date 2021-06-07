В Пайарыке задержан мужчина, устроивший разбойное нападение

В Пайарыкском районе Самаркандской области правоохранители задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Потасовка произошла 5 июня в 22:00 между двумя местными жителями-47-летним Б. и 27-летним С.

В результате разногласий между соседями в продуктовом магазине, расположенном в махалле «Гойибота», молодой мужчина (1994 г.р.) ударил Б. куском железа по голове и нанес ему телесные повреждения.





Следственным отделом Пайарыкского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, подозреваемый задержан.





Как сообщили в районном ОВД, предварительное следствие продолжается. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям других лиц, вовлеченных в конфликт.