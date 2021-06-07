» » » В Пайарыке задержан мужчина, устроивший разбойное нападение
﻿
  • 7 июнь 2021 11:05
  • 177

В Пайарыке задержан мужчина, устроивший разбойное нападение

В Пайарыкском районе Самаркандской области правоохранители задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Потасовка произошла 5 июня в 22:00 между двумя местными жителями-47-летним Б. и 27-летним С.
 

В Пайарыке задержан мужчина, устроивший разбойное нападение

 

В результате разногласий между соседями в продуктовом магазине, расположенном в махалле «Гойибота», молодой мужчина (1994 г.р.) ударил Б. куском железа по голове и нанес ему телесные повреждения.

Следственным отделом Пайарыкского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, подозреваемый задержан.

Как сообщили в районном ОВД, предварительное следствие продолжается. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям других лиц, вовлеченных в конфликт.
 
Видео смотрите здесь.

Похожие статьи:
﻿
Под Самаркандом парень избил мужчину на 30 лет старше него, пострадавший скончался

Под Самаркандом парень избил мужчину на 30 лет старше него, пострадавший скончался

Новости Самарканда
﻿
Незначительная ссора привела к смерти

Незначительная ссора привела к смерти

Новости Самарканда
﻿
В Ургутском районе совершено разбойное нападение

В Ургутском районе совершено разбойное нападение

Новости Самарканда
﻿
В Акдарьинском районе муж убил жену на почве ревности

В Акдарьинском районе муж убил жену на почве ревности

Новости Самарканда
﻿
В Пайарыке учащийся колледжа избил до смерти своего знакомого

В Пайарыке учащийся колледжа избил до смерти своего знакомого

Новости Самарканда / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика