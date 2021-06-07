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  • 7 июнь 2021 9:37
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Новый владелец химзавода в Самарканде и «Газпромбанк» подписали соглашения на $750 млн

Новый владелец химзавода в Самарканде и «Газпромбанк» подписали соглашения на $750 млнFerkensco Management Limited и «Газпромбанк» подписали подписали соглашения о сотрудничестве в рамках финансирования двух проектов.

 

Первый это строительство завода по производству сложных минеральных удобрений на базе аммиака в Янгиере Сырдарьинской области.

 

Второй — строительство вертикально-интегрированного комплекса по производству комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области, включая строительство обогатительной фабрики и разработки месторождения фосфоритов в Навоийской области.

 

Общий бюджет оценивается в $750 млн, сообщили в пресс-службе российской компании.

 

Ferkensco Management Limited — инвестиционно-холдинговая компания, которая была создана в ноябре 2014 года. В Узбекистане участвует в четырех проектах:

·Строительство химического комплекса по производству комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области

·Строительство обогатительной фабрики по производству фосфоритного концентрата в Навоийской области.

·Разработка участка «Южный Джерой» фосфоритного месторождения «Джерой Сардара» в Навоийской области.

·Строительство завода по производству сложных минеральных удобрений на базе аммиака в Сырдарьинской области.

 

В прошлом году стало известно, что Ferkensco Management Limited купит ОАО «Самаркандкимё» и инвестирует не менее $200 млн для создания на базе предприятия нового химического комплекса.

 

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