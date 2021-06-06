В Самарканде молодой парень до смерти забил своего знакомого гвоздем

Убийство произошло в Ургутском районе около магазинов строительных материалов.

Напомним, ранее в сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как молодой человек гвоздем убил мужчину возле магазинов строительных материалов.

Как сообщили Kun.uz в пресс-службе Генеральной прокуратуры, инцидент произошел 5 июня в Ургутском районе Самаркандской области.

В тот день 26-летний парень употребил спиртные напитки с 50-летним знакомым. Позже они поссорились. В результате молодой парень зашел в магазин строительных материалов и вынес оттуда 15-сантиметровый гвоздь.

Он с помощью гвоздя в нетрезвом состоянии нанес несколько ударов в область груди своему знакомому. Пострадавший скончался в Ургутском районном медицинском объединении.





По вышеуказанному факту было возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.