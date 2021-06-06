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  • 6 июнь 2021 21:46
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В Самарканде молодой парень до смерти забил своего знакомого гвоздем

Убийство произошло в Ургутском районе около магазинов строительных материалов.

 

В Самарканде молодой парень до смерти забил своего знакомого гвоздем

 

Напомним, ранее в сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как молодой человек гвоздем убил мужчину возле магазинов строительных материалов.

 

Как сообщили Kun.uz в пресс-службе Генеральной прокуратуры, инцидент произошел 5 июня в Ургутском районе Самаркандской области.

 

В тот день 26-летний парень употребил спиртные напитки с 50-летним знакомым. Позже они поссорились. В результате молодой парень зашел в магазин строительных материалов и вынес оттуда 15-сантиметровый гвоздь.

 

Он с помощью гвоздя в нетрезвом состоянии нанес несколько ударов в область груди своему знакомому. Пострадавший скончался в Ургутском районном медицинском объединении.


По вышеуказанному факту было возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.


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