Кубок главы регионального отделения СГБ достался команде «Урта Ходжасоат»

Звуки карнаев и сурнаев оповестили о начале финального этапа турнира по мини-футболу на Кубок руководителя Самаркандского областного управления Службы государственной безопасности. Матч между четырьмя командами состоялся на стадионе «Динамо» в Самарканде.





Перед командной игрой состоялся небольшой концерт с участием самаркандских артистов. Интересным было и показательное выступление военных, которые презентовали боевое искусство.

На церемонии открытия присутствовали заместитель хокима области Х. Очилов, начальник областного управления Службы государственной безопасности А. Ахмедов, хоким Самарканда Б. Облокулов и др.

В финале молодежь махалли «Ховузак», защищая честь Пастдаргомского района, встретилась с командой «Урта Ходжасоат» из Самарканда. Завершающий матч турнира между двумя сборными завершился победой самаркандцев со счетом 7: 5. Теперь они будут защищать честь нашей области на республиканском этапе игры.

В борьбе за третье место команда махалли «Кумчик» Пайарыкского района обыграла команду «Шопулат» Тайлакского района. Победителей наградили медалями и дипломами, а также вручили ценные подарки.

Зарина Хакбердиева