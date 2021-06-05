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  • 5 июнь 2021 15:28
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Кубок главы регионального отделения СГБ достался команде «Урта Ходжасоат»

Звуки карнаев и сурнаев оповестили о начале финального этапа турнира по мини-футболу на Кубок руководителя Самаркандского областного управления Службы государственной безопасности. Матч между четырьмя командами состоялся на стадионе «Динамо» в Самарканде.

 

 


Перед командной игрой состоялся небольшой концерт с участием самаркандских артистов. Интересным было и показательное выступление военных, которые презентовали боевое искусство.

 

На церемонии открытия присутствовали заместитель хокима области Х. Очилов, начальник областного управления Службы государственной безопасности А. Ахмедов, хоким Самарканда Б. Облокулов и др.

 

В финале молодежь махалли «Ховузак», защищая честь Пастдаргомского района, встретилась с командой «Урта Ходжасоат» из Самарканда. Завершающий матч турнира между двумя сборными завершился победой самаркандцев со счетом 7: 5. Теперь они будут защищать честь нашей области на республиканском этапе игры.

 

В борьбе за третье место команда махалли «Кумчик» Пайарыкского района обыграла команду «Шопулат» Тайлакского района. Победителей наградили медалями и дипломами, а также вручили ценные подарки.

 

Зарина Хакбердиева


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