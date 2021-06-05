Самаркандская земля: вместо саксаула – виноград

В Пайарыкском районе Самаркандской области реализован уникальный проект по вовлечению в сельскохозяйственный оборот территории, которая из-за отсутствия системы орошения в течение десятилетий зарастала саксаулом и находилась в заброшенном состоянии.

О том, как осваиваются целинные земли и как они становятся источником дохода для тысяч семей, журналистам рассказали в рамках специального пресс- тура, организованного по инициативе местного хокимията.

В районе селения Ингичка массива Дустлик несколько десятилетий неосвоенными оставались тысячи гектаров богарных земель на предгорных территориях. Это были, по сути, степные зоны, которые уже к весне полностью выгорали от солнца и представляли собой пустыню, заросшую сорняками. И вот человек решил бросить вызов природе. Был разработан проект по созданию на безжизненных просторах виноградных плантаций. Для начала был решен ключевой вопрос- вода для орошения.

- В степной зоне были пробурены 37 артезианских скважин, каждая глубиной более 230 метров и построены 12 бассейнов-резервуаров для концентрации живительной влаги, - говорит первый заместитель хокима Пайарыкского района Саидхон Маликов. - Для эффективного использования доставшейся с таким трудом воды на 1600 гектарах был осуществлен монтаж систем капельного орошения. Таким образом, появились все возможности для высадки высокопродуктивных сортов винограда, востребованных на внутреннем и внешнем рынках как в свежем, так и в сушеном виде.

Создание условий для формирования плантаций солнечных ягод позволило положить начало решению такой острой задачи, как обеспечение занятости и повышения доходов населения. 1600 гектаров освоенных земель разделили на участки по 50 соток и передали в долгосрочное пользование 3200 местным жителям. Если принять во внимание, что узбекистанцы традиционно трудятся на полях семьями, то была обеспечена занять примерно 10 тысяч человек.

- Понятно, что основной урожай винограда земледельцы получат через три – четыре года, - продолжил С. Маликов. - Поэтому в междурядьях винограда уже в этом году поспевают чеснок, помидоры, огурцы, тыква, горох, картофель. Это уже в ближайшее время принесет труженикам первые доходы. А когда наступит время винограда, каждый из владельцев участков сможет дополнительно зарабатывать в год около 60 миллионов сумов.

Агрономы новой сельской кооперации наглядно продемонстрировали преимущества капельного орошения на этой территории. Так подача воды на угодья осуществляется только в течение двух часов в ночное время. Благодаря такому рациональному использованию ресурсов, вода в достаточном объеме проникает не только к корням растений, но и умеренно увлажняет почву в радиусе до одного метра вокруг саженцев. Такой расход эффективен, если учесть, что на 40 гектарах здесь высажены помидоры сорта «черри», которые на 90 % состоят из воды.

Демонстрация такого опыта показывает, почему в странах с развитым агропромышленным комплексом 75% сельхозугодий увлажняются за счет систем капельного орошения. Надо сказать, что для бесперебойной работы таких технологий к селению Ингичка была подтянута отдельная высоковольтная электролиния, протяженностью более 28 километров.

Сельскохозяйственные плантации нового поколения не единственный крупный проект, который реализуется в Пайарыкском районе. Здесь также начата реализация проекта по созданию крупного кластера по выращиванию и переработке хлопчатника.

- Проект реализуется в три этапа, - говорит исполнительный директор ООО «Пайарык клатер» Мурод Абдуллаев.- На первом этапе в начале будущего года планируется наладить производство хлопковой пряжи, из которой затем будут производится ткани. На заключительном этапе планируется наладить переработку семян хлопчатника и других культур для получения растительного масла. Уже подписаны контракты на поставку современного оборудования из европейских стран. Всего в данный проект планируется инвестировать около 40 миллионов долларов, что позволит создать в общей сложности более одной тысячи новых рабочих мест.

Еще один крупный проект - строительство нового здания главного информационно- ресурсного центра Пайарыкского района.

- Библиотека возводится по эксклюзивному проекту за счет инвестиций АКБ «Халк банка» в объеме 3 миллиардов сумов, - говорит заместитель хокима Пайарыкского района по молодежной политике Фаррух Омонов. – Здесь будет пять специализированных читальных залов, оборудованных стильной мебелью и оргтехникой, открыт доступ к электронной базе Национальной библиотеки Узбекистана. Все услуги в новом ИРЦ будут максимально переведены в цифровой формат.

В рамках пресс-тура журналисты также познакомились с ходом стартовавшей реконструкции мемориального комплекса Имама Бухари и стали свидетелями передачи местным хокимиятом более 100 жителям района сварочных аппаратов, мотокультиваторов и швейных машинок.