Самаркандская земля: вместо саксаула – виноград

В Пайарыкском районе Самаркандской области реализован уникальный проект по вовлечению в сельскохозяйственный оборот территории, которая из-за отсутствия системы орошения в течение десятилетий зарастала саксаулом и находилась в заброшенном состоянии.
О том, как осваиваются целинные земли и как они становятся источником дохода для тысяч семей, журналистам рассказали в рамках специального пресс- тура, организованного по инициативе местного хокимията.
В районе селения Ингичка массива Дустлик несколько десятилетий неосвоенными оставались тысячи гектаров богарных земель на предгорных территориях. Это были, по сути, степные зоны, которые уже к весне полностью выгорали от солнца и представляли собой пустыню, заросшую сорняками. И вот человек решил бросить вызов природе. Был разработан проект по созданию на безжизненных просторах виноградных плантаций. Для начала был решен ключевой вопрос- вода для орошения.
Создание условий для формирования плантаций солнечных ягод позволило положить начало решению такой острой задачи, как обеспечение занятости и повышения доходов населения. 1600 гектаров освоенных земель разделили на участки по 50 соток и передали в долгосрочное пользование 3200 местным жителям. Если принять во внимание, что узбекистанцы традиционно трудятся на полях семьями, то была обеспечена занять примерно 10 тысяч человек.
Агрономы новой сельской кооперации наглядно продемонстрировали преимущества капельного орошения на этой территории. Так подача воды на угодья осуществляется только в течение двух часов в ночное время. Благодаря такому рациональному использованию ресурсов, вода в достаточном объеме проникает не только к корням растений, но и умеренно увлажняет почву в радиусе до одного метра вокруг саженцев. Такой расход эффективен, если учесть, что на 40 гектарах здесь высажены помидоры сорта «черри», которые на 90 % состоят из воды.
Демонстрация такого опыта показывает, почему в странах с развитым агропромышленным комплексом 75% сельхозугодий увлажняются за счет систем капельного орошения. Надо сказать, что для бесперебойной работы таких технологий к селению Ингичка была подтянута отдельная высоковольтная электролиния, протяженностью более 28 километров.
Сельскохозяйственные плантации нового поколения не единственный крупный проект, который реализуется в Пайарыкском районе. Здесь также начата реализация проекта по созданию крупного кластера по выращиванию и переработке хлопчатника.
Еще один крупный проект - строительство нового здания главного информационно- ресурсного центра Пайарыкского района.
В рамках пресс-тура журналисты также познакомились с ходом стартовавшей реконструкции мемориального комплекса Имама Бухари и стали свидетелями передачи местным хокимиятом более 100 жителям района сварочных аппаратов, мотокультиваторов и швейных машинок.