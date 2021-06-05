Жительница Самарканда пнула тумбу с цветами. Выяснилась причина такого поведения

УВД Самаркандской области прокомментировали данный инцидент.

В Самарканде женщина с психическим расстройством пнула тумбу с цветами, сообщает Репост.уз со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области.

Согласно данным, 3 июня, женщина проходя по одной из улиц в центре Самарканда, увидела тумбу с декоративными цветами и толкнула ее ногой, из-за чего горшки упали на дорогу.

В УВД Самаркандской области прокомментировали данный инцидент. Выяснилось, что у женщины имеются психические расстройства. Кроме этого, она состояла на учете в психбольнице.





В связи с этим, женщину согласно статье 20 (Невменяемость) Кодекса об административной ответственности отправили в местную психбольницу.