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  • 4 июнь 2021 17:52
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УЧС: по состоянию на 2 июня в Самаркандской области утонуло 4 детей

Согласно статистике Управления чрезвычайных ситуаций Самаркандской области, в 2019 году в каналах региона утонуло 24 граждан. Это цифра превышает статистику смертности на воде на пять случаев за все лето 2020 года. По состоянию на 2 июня 2021-го в области зарегистрировано четыре случая утопления.

 


При изучении причин несчастных случаев  установлено, что 7 из 23 случаев, произошедших в 2019 году (30,4%), не были связаны с купанием, то есть граждане утонули в результате преднамеренного или случайного утопления.

 

По данным областного управления, в регионе зарегистрировано 16 пляжных зон, где задействованы лица, ответственные за жизнь каждого, кто приходит купаться. Сообщается, что большинство несчастных случаев, связанных с утоплением, происходит из-за необслуживаемых открытых водоемов, то есть неконтролируемого отказа от детей-подростков людьми, живущими на территории рек, ручьев и каналов, протекающих через города и районы области.

 

По прогнозам синоптиков, до 10 июня в области установится аномальная жара, вызванная усиленным выносом знойного воздуха с районов Ирана. Температура воздуха в эти дни будет на 7-10 градусов выше климатической нормы.  И самаркандцы, конечно, захотят проводить больше времени на воде.

 

Сотрудники УЧС в ежедневном режиме патрулируют места для купаний. Пристальное внимание уделяют тем, кто решил позагорать и поплавать в необорудованном для этого месте. Они посетили территорию канала Даргом в Самаркандском районе. Его протяженность достигает до 150 километров при глубине 7-8 метров.  Сотрудники провели разъяснительные беседы с отдыхающими. Основная задача- объяснить простые правила безопасности, держать детей в поле зрения, чтобы они были осторожными на воде.

 

Как говорит начальник отдела УЧС Нуриддин Каримов, количество утоплений в основном наблюдается в мае-сентябре года, причем большинство из них приходится на летние каникулы. Дети наперекор установленным табличкам с надписями «Купание запрещено» не думая о последствиях, ныряют в воду.

 

В целях предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, связанных с утоплением на территории региона в период купального сезона 2021 года, для обеспечения безопасности населения, сотрудниками УЧС совместно с соответствующими госструктурами реализовывается ряд мер. По словам спасателей, важно соблюдать основное правило-не заплывать далеко, даже если уверен в своих силах.

 

Зарина Хакбердиева


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