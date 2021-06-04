В аэропорту Самарканда остановили человека, пытавшегося провезти дрон

На пограничном пункте пропуска «Самарканд аэропорт» таможенники остановили мужчину, который пытался провезти дрон.

Гражданин П.С., прилетевший в международный аэропорт Самарканда по маршруту Домодедово-Самарканд, своим подозрительным поведением привлек внимание сотрудников таможенной службы. В ходе осмотра багажа в «зеленом коридоре» в присутствии свидетелей был обнаружен один неопознанный беспилотный летательный аппарат иностранного производства DJI DRONE стоимостью 600 тысяч сумов.

По сообщению пресс-службы ГТК по Самаркандской области, таможенные проверки продолжаются.

Следует отметить, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 26 ноября 2014 года «О мерах по предупреждению несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Узбекистан» незаконное использование беспилотных летательных аппаратов в Узбекистане запрещено.