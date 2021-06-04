» » » К 1 января 2023 года делопроизводство Самарканда полностью перейдет на латиницу
﻿
  • 4 июнь 2021 12:19
  • 179

К 1 января 2023 года делопроизводство Самарканда полностью перейдет на латиницу

Государственные органы и другие организации начнут работать с узбекским алфавитом, основанным на латинице.

 

К 1 января 2023 года делопроизводство Самарканда полностью перейдет на латиницу

 К 1 января 2023 года делопроизводство Самарканда полностью перейдет на латиницу

 К 1 января 2023 года делопроизводство Самарканда полностью перейдет на латиницу

 К 1 января 2023 года делопроизводство Самарканда полностью перейдет на латиницу

 

Администрация города Самарканда предоставила информацию о мерах по обеспечению постепенного полного перехода на узбекский алфавит на основе латиницы.

 

С докладом на тему выступил советник хокима города по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы, обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке Сухроб Эргашев.

 

Напомним, полный переход государственных органов и других организаций на узбекский алфавит, основанный на латинице, намечен на 1 января 2023 года.


Похожие статьи:
﻿
Состоялась презентация дополненного и переработанного издания книги «Делопроизводство на государственном языке»

Состоялась презентация дополненного и переработанного издания книги «Делопроизводство на государственном языке»

Новости Самарканда
﻿
Новое назначение в городском хокимияте

Новое назначение в городском хокимияте

Новости Самарканда
﻿
Назначен информационный советник хокима Самаркандской области

Назначен информационный советник хокима Самаркандской области

Новости Самарканда
﻿
Назначен и.о. хокима города Самарканда

Назначен и.о. хокима города Самарканда

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Назначен первый заместитель хокима города Самарканда

Назначен первый заместитель хокима города Самарканда

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика