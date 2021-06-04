 К 1 января 2023 года делопроизводство Самарканда полностью перейдет на латиницу

Государственные органы и другие организации начнут работать с узбекским алфавитом, основанным на латинице.

Администрация города Самарканда предоставила информацию о мерах по обеспечению постепенного полного перехода на узбекский алфавит на основе латиницы.

С докладом на тему выступил советник хокима города по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы, обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке Сухроб Эргашев.

Напомним, полный переход государственных органов и других организаций на узбекский алфавит, основанный на латинице, намечен на 1 января 2023 года.