В 10 районах Самаркандской области началась установка «умных» счетчиков

С 1 июня современные счетчики устанавливаются в Тайлакском, Иштыханском, Пайарыкском, Кошрабатском, Пахтачийском, Пастдаргомском и Самаркандском районах.

До этого «умные» счетчики устанавливались в «красных» районах, где у региона большая задолженность за природный газ. Это города Самарканд и Каттакурган, а также Нурабадский район.

Данная работа продолжается в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 сентября 2020 года «О дополнительных мерах по реализации проекта по внедрению автоматизированной системы контроля и учета природного газа».

На сегодняшний день «умные» счетчики газа установлены в 60 703 домах по всей области. К системе BillingGas подключены счетчики газа 54 755 потребителей. Электронные счетчики установлены в 41 063 квартирах в Самарканде, 10 695- Каттакургане и 2501-Нурабадском районе.

В целях увеличения объема установки электронных счетчиков к монтажу привлечены более 20 строительно-монтажных организаций, около 120 бригад, сообщили в пресс-службе газового филиала «Худудгаз Самарканд».