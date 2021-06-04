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  • 4 июнь 2021 11:08
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В 10 районах Самаркандской области началась установка «умных» счетчиков

С 1 июня современные счетчики устанавливаются в Тайлакском, Иштыханском, Пайарыкском, Кошрабатском, Пахтачийском, Пастдаргомском и Самаркандском районах.

 

В 10 районах Самаркандской области началась установка «умных» счетчиков

 

 

До этого «умные» счетчики устанавливались в «красных» районах, где у региона большая задолженность за природный газ. Это города Самарканд и Каттакурган, а также Нурабадский район.

 

Данная работа продолжается в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 сентября 2020 года «О дополнительных мерах по реализации проекта по внедрению автоматизированной системы контроля и учета природного газа».

 

В 10 районах Самаркандской области началась установка «умных» счетчиков

 

 

На сегодняшний день «умные» счетчики газа установлены в 60 703 домах по всей области. К системе BillingGas подключены счетчики газа 54 755 потребителей. Электронные счетчики установлены в 41 063 квартирах в Самарканде, 10 695- Каттакургане и 2501-Нурабадском районе.

 

В целях увеличения объема установки электронных счетчиков к монтажу привлечены более 20 строительно-монтажных организаций, около 120 бригад, сообщили в пресс-службе газового филиала «Худудгаз Самарканд».


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