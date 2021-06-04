Узбекистан и Казахстан восстанавливают авиасообщение - начинают полеты по направлениям Самарканд - Алматы и Туркестан – Ташкент

Между Узбекистаном и Казахстаном запущены регулярные авиарейсы по направлениям Самарканд – Алматы и Туркестан – Ташкент, сообщает Министерство транспорта.

Авиакомпании «Uzbekistan Airways» и «Air Astana» будут выполнять полеты по 2 раза в неделю по маршруту Самарканд – Алматы – Самарканд. В направлении же Туркестан – Ташкент – Туркестан пассажиров будет перевозить авиакомпания «Fly Arystan», входящая в состав авиакомпании «Air Astana», также дважды в неделю.

С момента восстановления регулярных рейсов между двумя странами пассажирские рейсы осуществляются по маршрутам Ташкент-Алматы (7 раз в неделю) и Ташкент – Нур-Султан (3 раза в неделю) каждой из авиакомпаний «Uzbekistan Airways» и «Air Astana», соблюдая строгие санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме того, регулярное авиасообщение поддерживается авиакомпаниями «Uzbekistan Airways» и «SKAT Airlines» по маршруту Ургенч – Актау – Ургенч (2 раза в неделю). «SKAT Airlines» летает также 1 раз в неделю по маршруту Актау – Нукус – Актау.