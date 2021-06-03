«Базарчик» на Узбекистанской возобновит работу

Небольшой дехканский рынок по улице Узбекистанской в Самарканде, в народе его называли «базарчик», до недавнего времени был самым удобным местом для покупки необходимых вещей и продуктов питания для домашнего хозяйства.





Несмотря на небольшую площадь, всего 12 соток, сюда приходили отовариваться жители нескольких близлежащих махаллей. По неизвестным нам причинам пару лет назад рынок закрылся, а вместе с тем проблематичной стала задача у населения с приобретением овощей и фруктов.

Как выяснилось, пустующий объект выкупил один из предпринимателей Самарканда. Представленный городскому хокиму проект нового базара был одобрен. В скором времени местным жителям не придется колесить по всему городу, они вновь смогут посещать излюбленное место, ранним утром покупать молочные продукты и наслаждаться изобилием сельхозпродукции.

О благоустройстве махаллей Самарканда и укреплении их материально-технической базы говорилось на пресс-конференции с участием городского хокима Б.Облокулова. Сегодня в городе 215 махаллей, в которых проживают 553 500 человек, 117 595 домохозяйств и 159 950 семей. В частности, 51% всего населения составляют женщины.

В Самарканде 15 сходов граждан, не имеющих собственного административного здания, и 11 махаллей, материально-техническая база которых неудовлетворительна. Это в основном МСГ «А.Навои», «К.Бехзод», «Мустакиллик», «Чилкудук», «Ходжасоат», «Г.Джамшид», «Геологи» и др.

Отвечая на вопрос журналистов, Б.Облокулов отметил, что строительные работы по восстановлению подземного перехода на улице Дагбитской приостановлены. Два года назад решением предыдущего хокима был начат демонтаж закрытого путепровода, построенного в 90-х прошлого столетия. После 15-летнего перерыва подземку хотели открыть. По словам Б.Облокулова, в Самарканде будут функционировать всего два перехода- на улицах Регистанской и Алишера Навои.

Представителей СМИ также волновал вопрос наличия одноименных улиц и проспектов в Самарканде, что зачастую приводит людей в заблуждение. К примеру, улица Жоми. Так названа бывшая улица Мельничная недалеко от роддома №3 и также именуется улица перед входом в Центральный парк – памятники Навои и Жоми.

Жители также путают улицу Навои и проспект с одноименным названием на территории горбольницы. Хоким объяснил, что процесс внесения поправок требует времени, заключения спецкомиссии и дизайнеров.

Б.Облокулов также объяснил причину замедления хода реконструкции главного корпуса Самаркандского государственного архитектурно-строительного института, относящегося к махалле «Лолазор». Строительные работы здесь начались еще 3-4 года назад, по некоторым причинам даже были приостановлены.

Как говорят застройщики, низкие темпы реконструкционных работ связаны с выделением денежных средств. Хоким заверил, что горхокимият тут не причем, за финансирование строительства отвечает министерство строительства.

Согласно озвученным данным, к концу этого года путем хашара планируется построить и сдать в эксплуатацию на основе государственно-частного партнерства административное здание 16 махаллей.

Зарина Хакбердиева