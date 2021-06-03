 Назначен новый руководитель Управления внебюджетного Пенсионного фонда по Самаркандской области

Абдужжаббор Абдиганиевич Неъматов стал победителем открытого независимого конкурса, проведенного Самаркандским филиалом Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан, на замещение вакантной должности руководителя Управления внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан по Самаркандской области.

До этого он работал заместителем руководителя Управления внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан по Самаркандской области.