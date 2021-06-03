» » » Задержаны лица, пытавшиеся продать 28-летнюю женщину из Нурабада в сексуальных целях
﻿
  • 3 июнь 2021 13:27
  • 201

Задержаны лица, пытавшиеся продать 28-летнюю женщину из Нурабада в сексуальных целях

В Самарканде двое мужчин пытались продать жительницу Нурабадского района Самаркандской области в секс-рабство. Они были задержаны в момент получения взятки. Об этом сообщили в УВД области.

 

Задержаны лица, пытавшиеся продать 28-летнюю женщину из Нурабада в сексуальных целях

 

23 мая сотрудники Управления внутренних дел Самаркандской области по борьбе с терроризмом и экстремизмом и Службы государственной безопасности провели операцию по борьбе с торговлей людьми.

 

По данным, М.Н. (1983 г.р.), проживающий по улице Спитаменшох в Самарканде, и житель махалли «Улус» Нурабадского района К.Б. (1998 г.р.) были арестованы при получении 800 долларов. Злоумышленники планировали продать паспорт, принадлежащий 28-летней Б.Б., и отправить ее в турецкое государство для использования в сексуальных целях.

 

Задержаны лица, пытавшиеся продать 28-летнюю женщину из Нурабада в сексуальных целях

 

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 135 (торговля людьми) УК РУз, ведется следствие.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде задержан мужчина за попытку продать свою знакомую

В Самарканде задержан мужчина за попытку продать свою знакомую

Новости Самарканда
﻿
Жительницу Каттакургана задержали при попытке продать двухлетнего сына

Жительницу Каттакургана задержали при попытке продать двухлетнего сына

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде сотрудники центра скорой медпомощи пытались продать должность медсестры за 800 долларов

В Самарканде сотрудники центра скорой медпомощи пытались продать должность медсестры за 800 долларов

Новости Самарканда
﻿
Жительница Самаркандской области пыталась продать ребенка

Жительница Самаркандской области пыталась продать ребенка

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде задержаны грабители

В Самарканде задержаны грабители

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика