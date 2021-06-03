Задержаны лица, пытавшиеся продать 28-летнюю женщину из Нурабада в сексуальных целях

В Самарканде двое мужчин пытались продать жительницу Нурабадского района Самаркандской области в секс-рабство. Они были задержаны в момент получения взятки. Об этом сообщили в УВД области.

23 мая сотрудники Управления внутренних дел Самаркандской области по борьбе с терроризмом и экстремизмом и Службы государственной безопасности провели операцию по борьбе с торговлей людьми.

По данным, М.Н. (1983 г.р.), проживающий по улице Спитаменшох в Самарканде, и житель махалли «Улус» Нурабадского района К.Б. (1998 г.р.) были арестованы при получении 800 долларов. Злоумышленники планировали продать паспорт, принадлежащий 28-летней Б.Б., и отправить ее в турецкое государство для использования в сексуальных целях.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 135 (торговля людьми) УК РУз, ведется следствие.