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  • 3 июнь 2021 9:47
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В Ташкенте и Самарканде установлены температурные максимумы: новые рекорды - впереди

В Ташкенте и Самарканде установлены температурные максимумы: новые рекорды - впередиОчень жаркая погода сохраняется в Средней Азии. Атмосферное давление довольно высоко, поэтому солнечно и жарко.

 

Атмосферные фронты вносят в погоду коррективы: дожди, грозы и порывистый ветер. Но такая погода лишь на севере и северо-западе Казахстана, пишут meteonovosti. На остальной территории рекордная жара. Температура воздуха превышает привычные показатели на 5-8 градусов.

 

Снова новые данные в климатический справочник. 1 июня в Туркестане термометры показали 40,3 градуса. В Таласе +33, что на 3,5 градуса выше рекорда прошлого года. В Ташкенте +39, чего не было с 1881 года, да и тогда столбик термометра дотянулся лишь до 37,5.

 

В Нурате 40,8, в Турменабаде 42,7. В Самарканде рекордные 38,7 градуса. Список рекордов первого дня лета не полон. В ближайшие дни жара сохранится, а в ряде регионов усилится. Новые рекорды не за горами, уверены синоптики.

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