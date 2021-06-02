125 рабочих мест создано за счет открытия небольшой промышленной зоны в Самарканде

В городке Фархад в Самарканде состоялось открытие малой промышленной зоны. Индустриальный объект расположился на 1,10 га земли. В результате реализации 3 проектов на общую сумму 4,74 миллиона долларов создано 125 новых рабочих мест.

В частности, налажено производство межкомнатных дверей на ЧП «Шохрух Бетон Эксперт», текстиля и полипропилена на ООО «Жасмина Карпет», ДСП и МДФ на ООО «Арт Вуд Групп».

Следует отметить, что создание данной индустриальной зоны - это эффективное использование производственных площадей и государственных объектов, создание благоприятных условий для активного инвестирования.

В церемонии открытия принял участие хоким города Б.Облокулов.