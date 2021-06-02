Семинар для представителей гостиничного бизнеса

1 июня 2021 года на базе Международного университета туризма «Шелковый путь» при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Узбекистан, Ассоциацией отельеров Республики Узбекистан организован первый практический семинар для руководителей гостиниц.

Открыл данное мероприятие заместитель хокима, начальник Главного управления туризма и спорта региона Ботиржон Нуруллаев, который отметил важность данного мероприятия для каждого владельца отеля.

Целью проведения мероприятия является повышение качества сервиса в средствах размещения, использование правильных химических средств в гостиницах, а также внедрение автоматизированной системы бронирования.

Стоит отметить, что в 2021 году перед туристической отраслью стоит множество задач: увеличение турпотока в страну, в том числе в межсезонье, привлечение частных инвестиций в индустрию, строительство новых гостиниц, зон отдыха, подготовка персонала, внедрение передовых цифровых технологий в бизнес-процессы. Выработка ответов на эти вызовы с привлечением всех заинтересованных сторон позволит задать правильный вектор масштабных и качественных изменений в отрасли и объединит профессиональное сообщество.

Также в рамках данного мероприятия был представлен новый Департамент «Университет 4.0» на базе университета, задачей которого является организация инфраструктуры по созданию и коммерциализации знаний, а также оказание помощи в ребрендинге и правильной раскрутке гостиниц и ресторанов.

Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных тенденций в сфере гостеприимства, объединив ведущих специалистов международного уровня, а также отельеров со всего региона, сообщила пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.