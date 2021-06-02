Когда решатся транспортные проблемы?

На конференции, которая прошла в областном доме печати с участием заместителя начальника областного управления транспорта Ж. Коржовова, рассказали о проделанной сегодня работе по решению проблем в общественном транспорте и повышению качества оказываемых услуг населению.

По данным, в области действует 394 пассажирских маршрута, а 50 низкорентабельных маршрутов закрыты предпринимателями. Также население города обслуживают 2571 нелинейных такси и 651 транспортное средство для международной перевозки.





-Пока в этом году в открытых тендерах, проводимых комиссией по организации пассажирских перевозок на городских, пригородных и междугородних маршрутах, рассмотрено 88 маршрутов, - говорит Д. Коржовов. -Открыто 25 новых маршрутов такси и 12 автобусных, которые соединят села с районными центрами и районные центры с областными.





Как отмечал руководитель, открытые тендеры теперь доступны в режиме онлайн на размещение пригородных, междугородных (межобластных) и международных грузовых и пассажирских маршрутов. В настоящее время Минтранс разрабатывает специальную программу по этому поводу. Это предотвратит коррупцию в системе и обеспечит прозрачность.

Транспортные потоки изучаются и анализируются в 54 точках Самарканда и в 46 точках, въезжающих в город из районов (в радиусе 50 км), на 12 перекрестках и 10 главных улицах.





Для формирования транспортной модели для текущей ситуации было обследовано и включено в базу геоданных 20 476 перекрестков и 7 574 км дорог. Кроме того, оцифрованы 205 регулярных маршрутов, 972 транспортных зоны и 1995 парковочных мест.