В Самаркандской области будет создано 18 школ, специализирующихся на иностранных языках

Ежегодно на деятельность спецшкол по обучению иностранным языкам в Самарканде из местного бюджета будет выделяться не менее 1 миллиарда сумов.

В Самаркандской области будет создано 18 школ, специализирующихся на обучении иностранных языков. В создании спецшкол будет задействованы высшие учебные заведения. Об этом говорится в решении хокима области Э. Турдимова.

Согласно документу, ежегодно на обеспечение этих школ необходимой литературой, оборудованием, современными информационными технологиями для обучения иностранным языкам из местного бюджета будет выделяться не менее 1 миллиарда сумов.

Также в эти общеобразовательные учреждения будут привлечены квалифицированные иностранные специалисты. Сообщается, что будет налажена система краткосрочного повышения квалификации учителей из области в зарубежные страны. Об этом сообщает Кун.уз.

Кроме того, в 2021 году для оснащения техническими средствами 18 школ, специализирующихся на обучении иностранным языкам, за счет местного бюджета и его дополнительных источников будет выделено 2,322 млрд сумов.