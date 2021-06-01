Сказочные герои и концерты: в городе отметили День защиты детей

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, в Самарканде начались в Центральном парке культуры и отдыха имени А.Навои. В первый день лета территория парка превратилась в настоящее раздолье для детей. Сказочные герои, яркие инсталляции, концертная программа и, конечно же, бесплатные детские аттракционы. Еще днем ранее пресс-служба городской администрации объявила, что с 08:00 до 14:00 можно покататься на всех качелях бесплатно.





Практически в каждом уголке парка организованы развлекательные и познавательные площадки, для того, чтобы доставить детям много радости и улыбок, сделать праздник поистине незабываемым. Так, например, учащиеся специализированной физкультурно-спортивной школы для детей и подростков Самарканда с энтузиазмом соревновались по различным видам спорта-теннис, шахматы, каратэ.

С другой стороны центрального парка учащиеся музыкальных школ Самарканда смогли развлечь публику своими песнями. Выступления юных дарований еще больше оживили и приукрасили праздничную программу.

Порадовали и впечатлили окружающих также актеры областного театра музыкальной драмы. На сказочно украшенной сцене был представлен спектакль по мотивам произведения братьев Гримм «Бременские музыканты».

В парке имени А.Навои было очень многолюдно. Повсюду гуляли дети с родителями, вокруг смех и улыбки «до ушей», воздушные шары, изобилие мороженого и прохладительных напитков. Первый день лета, конец учебного года, экзамены почти позади. Для детей это праздник вдвойне.

По данным городской администрации, детский праздник в регионе продлится до позднего вечера. Праздничные локации организованы на территориях массивов Согдиана и Корасув, поселка Фархад, в специализированных школах, доме «Мехрибонлик» №1 и др.

Напомним, международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, однако впервые его отметили в 1950 году.

Зарина Хакбердиева