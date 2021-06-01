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  • 1 июнь 2021 12:54
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В Самаркандской области грузовик врезался в такси, пропускающее людей на пешеходном переходе

В Самаркандской области грузовик врезался в такси, пропускающее людей на пешеходном переходеВ Самаркандской области грузовик врезался в такси, пропускающее людей на пешеходном переходе. Один человек погиб, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на местное УВД.

 

Инцидент произошел 31 мая, примерно в 12:21, на автодороге М-37 "Самарканд-Бухара-Туркменбаши", пролегающей по территории махалли "Боймат" Пахтачинского района Самаркандской области.

 

Водитель грузовика Isuzu, не соблюдая дистанцию, врезался в автомобиль Nexia, остановившийся для того, чтобы пропустить людей на пешеходном переходе. В результате ДТП пассажир Nexia получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Однако, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

 

По данному факту проводится расследование.


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