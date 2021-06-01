В Самаркандской области грузовик врезался в такси, пропускающее людей на пешеходном переходе. Один человек погиб, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на местное УВД.

Инцидент произошел 31 мая, примерно в 12:21, на автодороге М-37 "Самарканд-Бухара-Туркменбаши", пролегающей по территории махалли "Боймат" Пахтачинского района Самаркандской области.

Водитель грузовика Isuzu, не соблюдая дистанцию, врезался в автомобиль Nexia, остановившийся для того, чтобы пропустить людей на пешеходном переходе. В результате ДТП пассажир Nexia получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Однако, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

По данному факту проводится расследование.