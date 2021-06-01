Оперативники СГБ задержали в Самарканде дальнобойщика-наркоторговца

Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали в Самарканде дальнобойщика-наркоторговца. Он ввез в страну свыше 6 килограмм опия, сообщает Podrobno.uz.

"В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Бухарской области, на посту ДПС "Янгиабад" Сырдарьинской области был остановлен автомобиль "Ласетти", следовавший по маршруту "Самарканд – Ташкент", – отметили в пресс-службе СГБ.

При осмотре автомашины у двух пассажиров, одним из которых был иностранец, обнаружены и изъяты в процессуальном порядке 3 кг 165 гр. опия и 35 штук психотропных таблеток.

В ходе доследственной проверки было установлено, что они приобрели эти наркотические средства за 15 тысяч долларов у иностранного гражданина – водителя автофуры на автостоянке в Самарканде.

В ходе продолжения оперативного мероприятия, проведенного на автостоянке в Самарканде, где временно находились иностранный водитель и его грузовой автомобиль, было обнаружено и изъято в процессуальном порядке 15 тысяч долларов из салона автофуры, а также 3 кг 960 гр. опия, спрятанных в хозяйственной постройке стоянки.

Установлено, что данные наркотические средства афганского происхождения были ввезены в нашу республику через третьи страны.