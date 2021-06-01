В Самарканде открылась «Школа фермеров»

Вчера, 31 мая, торжественное открытие «Школы фермеров» прошло в онлайн формате одновременно в пяти регионах страны. Одна из них открылась в Самаркандском филиале Ташкентского государственного аграрного университета.

- «Школа фермеров» - это двухмесячный курс обучения, который открыт для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, интересующихся сельским хозяйством, - сказал директор филиала Шавкат Гасанов. -В течение месяца начинающие аграрии получат теоретические знания по животноводству, птицеводству, овощеводству и бахче, тепличному хозяйству, бизнесу, финансам и юридической грамотности. Затем месяц стажировки на крупных предприятиях и в организациях.





30 молодых людей из Самаркандской, Навоийской и Бухарской областей были приняты в «Школу фермеров». В течение двух месяцев их проживание и питание будет финансировать АКБ Агробанк.





- Я приехал из Гиждуванского района Бухарской области, - говорит Шейхруз Бурханов. - У меня имеется 100 га, я выращиваю хлопок и зерно. Вначале фермерским хозяйством управлял отец, последние два года я сам. Про «Школу фермеров» услышал от друга. Я впервые подал заявку онлайн. Через некоторое время меня вызвали на собеседование. Желающих получить знания в области развития сельского хозяйства было много. Я очень рад, что меня зачислили в образовательную программу.





По окончании двухмесячных курсов выпускники школы получат сертификаты.