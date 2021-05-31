Определены победители республиканской олимпиады по иностранным языкам в Самарканде

В Самарканде завершился заключительный этап республиканской олимпиады по английскому, французскому, немецкому и таджикскому языкам. Интеллектуальное состязание состоялось 29-30 мая в государственной специализированной школе-интернате имени М.Улугбека в Самарканде.





В церемонии открытия принял участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. Глава вилоята поздравил ребят, которые преодолели предыдущие этапы и дошли до республиканского. Э.Турдимов пожелал удачи всем участникам.





В ходе IV этапа Республиканской предметной олимпиады свои знания по иностранным языкам испытали 135 школьников выпускных классов и учащихся академических лицеев, победивших на областных этапах. Участниками заключительного этапа стали выпускники школ Бухары (1), Джизака (1), Намангана (2), Навои (3), Кашкадарьи (1), Сурхандарьи (2), Ташкента (1), Хорезма (2) и Самарканда (8).





Члены жюри рассмотрели и оценили письменные работы и тесты всех участников. По итоговым результатам призовые места заняли следующие учащиеся:





По направлению "Таджикский язык и литература":





3 место - Розиева Хосият Эльмуродовна, ученица школы № 43 Нуратинского района Навоийской области с 80 баллами;

2 место - Сафарова Гульрухсор Имомназаровна, ученица школы № 12 Сариосийского района Сурхандарьинской области с 83 баллами;

1 место - Абдуллоев Зикрилло Зубайдуллозода, ученик школы 88 Китабского района Кашкадарьинской области.





По французскому языку:





3 место - Буриев Мухаммаджон Бахром углы, ученик школы №70 Гузарского района Кашкадарьинской области с 78 баллами;

2 место - Саидкаримова Садияхон Хуршидовна, ученица школы №51 Юнусабадского района города Ташкента с 79 баллами;

1 место - Хаитбаева Дильноза Немат кизы, ученица специализированной школы-интерната №1 Кошкопирского района Хорезмской области.





По немецкому языку:





3 место - Норбоева Малика Джамоловна, ученица школы № 60 Мирабадского района города Ташкента с результатом 85,8 балла;

2 место - Маматмурадова Ирода Фазлиддин кызы, студентка академического лицея при Самаркандском областном государственном педагогическом институте с 86,0 баллами;

1 место - 90,4 балла присуждено Ходжиакбарову Акбархону Аброровичу, ученику школы № 60 Мирабадского района города Ташкента.





По английскому языку:





3 место - Усманова Камола Отабек кизы, ученица Навоийского городского академического лицея Навоийской области с 95 баллами;

2 место - Бия Данил Артурович, ученик академического лицея Мирабадского района города Ташкента с 95 баллами;

1 место - Ботирбаева Шохиста Омонбек кизи, ученица школы № 25 города Ургенча Хорезмской области, с 96 баллами.





На церемонии награждения участников и победителей олимпиады поздравили заместитель хокима Самаркандской области Хуршид Очилов, начальник управления народного образования Самаркандской области Зебинисо Шодиева. Участникам были вручены сертификаты, победителям - дипломы и сувениры.





Участникам, занявшим 1-е, 2-е, 3-е места на республиканском этапе олимпиады, предоставили сертификат, дающий право на максимальный балл при вступительных экзаменах в высшие учебные заведения по специальности. Сертификат действителен в течение трех лет. Материальное поощрение получили и учителя, подготовившие победителей олимпиады.

Зарина Хакбердиева