Возбуждено уголовное дело по факту избиения замдиректора школы в Тайлаке

Ранее сообщалось, что замдиректора общеобразовательной школы № 59 Тайлакского района был избит родственниками одного из учеников.

Напомним, инцидент произошел 26 мая 2021 года. Заместитель директора А.С. сделал замечание 9-класснику А.Ш. за опоздание на экзамен, после чего ученик покинул школу. В тот же день двое молодых людей (один из них-двоюродный брат школьника) избили заместителя директора и нанесли ему телесные повреждения.

В связи с этим Следственным отделом УВД Тайлакского района М.Ш. и другим предъявлено обвинение по статье 277 (хулиганство) Уголовного Кодекса, и в настоящее время проводится предварительное расследование.