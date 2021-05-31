В Германии покажут документальный фильм о Самарканде

По заказу Второго канала германского телевидения «ZDF» немецкая компания «BEWEGTE ZEITEN Filmproduktion GmbH» приступила к работе над документальным фильмом об Узбекистане, сообщила пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области

Съёмочная группа под руководством немецкого режиссера Беттины Вобст провела съёмочные работы на туристических объектах Самарканда, а именно на площади Регистан, в туристической деревне «Конигиль», а также в комплексе Ходжа Абду Даруна, где гости ознакомились с новым проектом мавзолея.

Творческая поездка немецких кинодокументалистов организована при поддержке Посольства нашей страны в Германии и Министерства туризма и спорта Узбекистана.Демонстрация фильма по телеканалу «ZDF» предусмотрена в декабре 2021 года.

Следует отметить, что «ZDF» (Zweites Deutsches Fernsehen) – является одной из крупнейших общенациональных телекомпаний ФРГ с многомиллионной зрительской аудиторией, а компания «BEWEGTE ZEITEN Filmproduktion GmbH» относится к числу лидеров немецкой кинодокументалистики, обладателей престижных наград.