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  • 31 май 2021 12:24
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В Германии покажут документальный фильм о Самарканде

По заказу Второго канала германского телевидения «ZDF» немецкая компания «BEWEGTE ZEITEN Filmproduktion GmbH» приступила к работе над документальным фильмом об Узбекистане, сообщила пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области

 

В Германии покажут документальный фильм о Самарканде

 

Съёмочная группа под руководством немецкого режиссера Беттины Вобст провела съёмочные работы на туристических объектах Самарканда, а именно на площади Регистан, в туристической деревне «Конигиль», а также в комплексе Ходжа Абду Даруна, где гости ознакомились с новым проектом мавзолея.

 

В Германии покажут документальный фильм о Самарканде

 

Творческая поездка немецких кинодокументалистов организована при поддержке Посольства нашей страны в Германии и Министерства туризма и спорта Узбекистана.Демонстрация фильма по телеканалу «ZDF» предусмотрена в декабре 2021 года.

 

Следует отметить, что «ZDF» (Zweites Deutsches Fernsehen) – является одной из крупнейших общенациональных телекомпаний ФРГ с многомиллионной зрительской аудиторией, а компания «BEWEGTE ZEITEN Filmproduktion GmbH» относится к числу лидеров немецкой кинодокументалистики, обладателей престижных наград.

 

В Германии покажут документальный фильм о Самарканде


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