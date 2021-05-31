Насколько защищены сегодня женщины?

Защита женщин от насилия и притеснений в последние годы набирает обороты. Это ощущается и на законодательном уровне. Мы провелиблиц-опрос с представителями различных ведомств, к которым женщины обращаются за помощью, чтобы понять, насколько они защищены.

Тулкин УСМОНОВ,

председатель Самаркандского городского

суда по гражданским делам:

- В последние годы в ряд законов Узбекистана внесли поправки, направленные на достижение гендерного равенства и дополнительную защиту женщин от насилия и притеснений. В частности, в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за заведомо незаконный отказ в трудоустройстве или увольнение беременной женщины или же лица, осуществляющего уход за ребёнком. В Кодекс об административной ответственности введена ответственность за невыполнение требований охранного ордера. Кроме того, подача исков в суды о возмещении материального ущерба, выплаты алиментов и компенсации морального вреда женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, освобождена от уплаты госпошлины.

Несмотря на определенные успехи в обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин, процесс достижения гендерного равенства идет медленно. К сожалению, пока узбекские женщины недостаточно представлены на всех уровнях законодательной, исполнительной и судебной власти страны.

Не прекращает расти статистика разводов. Только в первом квартале 1716 человек подали заявление на развод. 892 из них – развелись. Только Самаркандским городским судом было рассмотрено 339 заявлений, 211 семейных пар были разведены, 85 заявителей получили отказ. Если раньше инициатором развода были в основном мужчины, то сегодня около половины заявителей – это женщины. Уменьшился и средний возраст заявителей – это семейные пары, прожившие менее трех лет совместной жизни.

Шохрух МИРЗААХМЕДОВ,

судья Самаркандского

городского суда по уголовным делам:

- К нам продолжают поступать дела, связанные с насилием в отношении женщин, притеснением их прав. Уголовными судами было рассмотрено 67 дел, в которых фигурируют в качестве жертв 82 женщины. Основное количество фактов притеснения и насилия в отношении женщин наблюдается в городе Самарканде. Тройку лидеров замыкают Пастдаргомский и Акдарьинские районы.

С начала года Самаркандским городским судом по уголовным делам было заведено 12 дел, по итогам которых в отношении девяти человек были вынесены обвинительные приговоры.

К сожалению, не всегда дела о бытовом или физическом насилии доходят до суда. Тут много факторов и причин. Первопричина - в сильной зависимости людей от общественного мнения и ориентированности на принятые в обществе условности, порой прямо противоречащие правам человека и просто здравому смыслу. Вторая – в воспитании, полученном представителями двух полов в детстве, родной семье. При всех плюсах традиционного воспитания, оно отнюдь не нацелено на формирование свободной, независимой и самодостаточной личности.

Дилора ХОТАМОВА,

заместитель начальника управления профилактики правонарушений, начальник отдела по вопросам женщин УКД ОВД г. Самарканда:

- В связи с пандемией коронавируса людям рекомендовали, по возможности, оставаться дома. Однако не для всех самоизоляция так безопасна, как хотелось бы - по всему миру начали фиксировать рост домашнего насилия. И наша область не стала исключением. Защитные ордера мы начали выдавать с марта прошлого года. В 2020 году всего было выдано 18 ордеров. Среди пострадавших – восемь из г. Самарканда, а также женщины из Пастдаргомского, Джамбайского, Каттакурганского, Тайлякского и Самаркандского районов. В этом году жертвами насилия стали 235 женщин. Каждой из них был выдан защитный ордер.

Мне кажется, рост статистики обусловлен тем, что женщины устали молчать и, чувствуя защиту, стали обращаться за помощью в правоохранительные органы. Анализ показывает, что притеснение женщин и насилие происходит, в основном, в семье. Не всегда жертвами бытового насилия становятся жёны, бывают случаи, когда пожилые люди терпят издевательство со стороны своих дочерей. Недавно нами был выдан ордер 70-летней жительнице махалли «Боги Темур», которая терпит издевательства со стороны собственной дочери, периодически выпивающей.

Выдав ордер пожилой женщине, мы поместили в наркологический диспансер дочь. Еще один ордер был выдан 11-летней девочке, у которой мать уехала на заработки в Россию, оставив её под присмотром отчима, который был ранее судим за изнасилование. Как только мы узнали о конфликте в семье, мы вызвали мать из России. Сейчас ничто не угрожает девочке. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Стоит упомянуть, что защитный ордер выдается женщинам территориальным инспектором профилактики. В основном, это делается в по заявлению в правоохранительные органы, но поводом для выдачи ордера может стать и звонок соседей или очевидцев, которые вправе рассказать о насилии и скандалах в соседнем доме или квартире.

Саноат ЗОХИДОВА,

советник хокима города, первый заместитель городского отдела по поддержке махалли и семьи:

«Если раньше комитет женщин, махалля и другие общественные организации годами ограничивались лишь проведением различных мероприятий и собраний, не вели эффективную работу по оказанию реальной помощи семьям, женщинам и девушкам, оказавшимся в тяжелой социальной ситуации, то сегодня мы стараемся оказать адресную поддержку каждой. Но и этого оказывается недостаточно.

Несмотря на то, что при каждой махалле созданы комиссии по примирению сторон, процент примирившихся пар, находящихся на грани развода, очень низок. Не всегда удается сохранить семьи, избежать очередного скандала и в этой ситуации чаще всего страдают - дети.

Мне кажется, у этой проблемы есть одно эффективное решение - нужно начать менять стереотипы во всех слоях. Например, отношение к дочери в семье – она не должна быть бесплатной рабочей силой, «отрезанным ломтем», которая выйдет замуж и больше не будет причастной к семье. Такое же отношение у нас и к невесткам, которые должны обслуживать всех членов семьи.

Все это нужно обсуждать, объяснять в школах, детских садах, на работе, в институтах и прочих организациях. Важно формировать новое общественное мнение и четко высказывать свою позицию. Мы не можем одновременно защищать женщину от насилия, пока не дадим возможности развестись с мужем - тираном. Бессмысленно объяснять населению, что такое гендерное равенство, начиная со слов «мужчина – глава семьи». Так женщину мы автоматически ставим в подчинение. Думаю, что надо показать иную модель отношений. Это партнерство и равноправие, где никто не главнее по признаку пола.