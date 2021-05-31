В Самарканде родственники ученика избили замдиректора

В Самарканде замдиректора школы был избит родственниками ученика, сообщает Repost со ссылкой на Kun.uz.
По полученным данным, инцидент произошел в школе №59 Тайлакского района Самаркандской области. Как выяснилось, мужчина был избит при директрисе школы Ноиле Камбариддинове. По ее словам, выпускники 9 класса должны были прийти к началу проведения экзамена — в 08:00, однако некоторые из них не явились.
Учащихся вызвали из дома в школу, сделав замечания.
Поскольку выпускники должны были сдать экзамены, к их дому были отправлены преподаватели, чтобы вызвать родителей в школу. В кабинете директрисы произошел разговор в присутствии отца, после чего ученик несколько раз извинился за проявленную грубость.
После произошедшего инцидента, сотрудники школы вызвали скорую помощь и сообщили инспектору профилактики. Завуча доставили в медицинский комплекс района, и оказали ему медицинскую помощь.
На данный момент замдиректора проходит лечение дома, в амбулаторных условиях. По данным районного медицинского объединения, Султанов лежал в больнице один день, у него была диагностирована колотая рана на плече размером три сантиметра.
В пресс-службе УВД Самаркандской области сообщили, что случай взят под контроль, ведётся доследственная проверка, назначена медицинская экспертиза потерпевшего. Ситуации будет дана правовая оценка согласно заключению экспертизы.