В Самарканде родственники ученика избили замдиректора

В Самарканде замдиректора школы был избит родственниками ученика, сообщает Repost со ссылкой на Kun.uz.

По полученным данным, инцидент произошел в школе №59 Тайлакского района Самаркандской области. Как выяснилось, мужчина был избит при директрисе школы Ноиле Камбариддинове. По ее словам, выпускники 9 класса должны были прийти к началу проведения экзамена — в 08:00, однако некоторые из них не явились.

Учащихся вызвали из дома в школу, сделав замечания.

«Мы сделали замечание опоздавшим ученикам за безответственность. Потому что другим учащимся пришлось их ждать. На это ученик 9 «А» класса заявил завучу Аббосу Султанову: «Мне твой экзамен вообще не нужен, я и без экзамена проживу», и ушёл из школы» — приводит издание слова директрисы.

Поскольку выпускники должны были сдать экзамены, к их дому были отправлены преподаватели, чтобы вызвать родителей в школу. В кабинете директрисы произошел разговор в присутствии отца, после чего ученик несколько раз извинился за проявленную грубость.

«В это время в кабинет ворвались два парня (один из них – двоюродный брат школьника), и набросились на Султанова.Когда они оттолкнули его в угол, разбилось стекло шкафа. Султанов порезал спину осколками» — рассказала директриса школы Ноила Камбариддинова.

После произошедшего инцидента, сотрудники школы вызвали скорую помощь и сообщили инспектору профилактики. Завуча доставили в медицинский комплекс района, и оказали ему медицинскую помощь.

На данный момент замдиректора проходит лечение дома, в амбулаторных условиях. По данным районного медицинского объединения, Султанов лежал в больнице один день, у него была диагностирована колотая рана на плече размером три сантиметра.

В пресс-службе УВД Самаркандской области сообщили, что случай взят под контроль, ведётся доследственная проверка, назначена медицинская экспертиза потерпевшего. Ситуации будет дана правовая оценка согласно заключению экспертизы.