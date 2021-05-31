Самолет из Бухары не смог приземлиться в Ташкенте из-за пыльной бури и улетел в Самарканд

Сильный ветер начался около 21:00 и продолжался около часа.

В связи с неблагоприятными климатическими условиями в городе из-за пыльной бури и сильного ветра чартерный рейс Hi — 9026 Uzbekistan Airways из Бухары после длительного ожидания не смог приземлиться в Ташкенте и был перенаправлен на запасной международный аэропорт Самарканда, сообщает Репост.уз со ссылкой на «Новости Ташкентского неба».

Сильный ветер, начавшийся в Ташкенте 29 мая около 21:00 и продолжавшийся около часа, вызвал пыльные бури. В 20:51 видимость в городе снизилась до 2 километров, ветер дул со скоростью 14 метров в секунду. К 21:29 скорость ветра возросла до 17 метров в секунду.