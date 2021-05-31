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  • 31 май 2021 9:19
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Испанская компания намерена реализовать проект по организации выпуска инновационных молекулярно-ориентированных ПВХ-труб в Узбекистане

Посольство Узбекистана в Испании организовало онлайн-переговоры между представителями Агентства привлечения иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли, АО «Узкимёсаноат» и «Сувтаъминот», хокимиятов Самаркандской и Навоийской областей с руководством испанской компании «Molecor», сообщает корреспондент ИА «Дунё».

 

Испанская компания намерена реализовать проект по организации выпуска инновационных молекулярно-ориентированных ПВХ-труб в Узбекистане

 

Стороны обсуждали вопрос реализации совместного проекта по организации производства молекулярно–ориентированных ПВХ-труб в республике.

 

Компания «Molecor», основанная в 2006 году, специализируется на производстве ПВХ-труб. Оборот компании по итогам 2020 года составил 50 миллионов евро. Продукция компании производится по запатенованным технологиям молекулярной обработки материала и не имеет аналогов в мире, а ориентировочный срок эксплуатации труб до 200 лет.

 

В ходе переговоров генеральный директор «Molecor» Игнасио Муньос проинформировал, что его компания заинтересована в реализации данного проекта и готова финансировать большую часть стоимости проекта, что предположительно составит 25 миллионов евро. При этом местный партнер инвестирует 10-12 миллионов евро, а также получит возможность использовать технологии и опыт по производству и сбыту труб.

 

Здесь следует отметить, что в основе технологии «Molecor» лежит разработанная учеными и специалистами компании технология AirBased, подразумевающая применение только нагретого воздуха. Она обеспечивает эффективность, простоту в использовании и высокую стабильность процесса, что гарантирует получение наивысшего качества труб из ПВХ-O и экономию сырья.

 

Узбекская сторона выразила готовность рассмотреть предложение испанской компании и направить соответствующие технические предложения по реализации проекта. По итогам переговоров достигнута договорённость о проработке различных вариантов реализации проекта с учётом предлагаемых условий сторон.


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