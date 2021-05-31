В Самарканде Isuzu перевернулся на берег реки Зарафшан

В Самарканде грузовик Isuzu перевернулся на берег реки Зарафшан. В пресс-службе областного УВД рассказали о деталях происшествия.

«Сегодня, 29 мая в ночное время суток водитель Isuzu ехал из Ташкента в Навои по трассе, проходящей через город Самарканд. Примерно в 5:30 часов большегруз перевернуло к протекающей у трассы реке Зарафшан», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что водитель, уснув за рулем, потерял управление, что и привело к вытекающим последствиям. В результате аварии никто не пострадал.