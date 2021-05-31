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  • 31 май 2021 9:19
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В Самарканде Isuzu перевернулся на берег реки Зарафшан

В Самарканде Isuzu перевернулся на берег реки ЗарафшанВ Самарканде грузовик Isuzu перевернулся на берег реки Зарафшан. В пресс-службе областного УВД рассказали о деталях происшествия.

 

«Сегодня, 29 мая в ночное время суток водитель Isuzu ехал из Ташкента в Навои по трассе, проходящей через город Самарканд. Примерно в 5:30 часов большегруз перевернуло к протекающей у трассы реке Зарафшан», - говорится в сообщении.

 

Выяснилось, что водитель, уснув за рулем, потерял управление, что и привело к вытекающим последствиям. В результате аварии никто не пострадал.


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