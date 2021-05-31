В Самарканде нашли еще одну тюрьму для животных. Здесь расположены крошечные клетки под палящим солнцем, в которых вынуждены находится бедные животные, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные зоозащитницы Марины Игнатовой.

По ее словам, львы, медведи, волки, страус, орёл, обезьянка и другие животные находятся в маленьких железных клетках под палящим 40-градусным солнцем. Частный зоопарк расположен на пустыре в контейнерном городке, где нет ни одного дерева.

В прошлом году часть животных в зоопарке погибла от голода, так как во время пандемии не было необходимого финансирования.

Сейчас решается вопрос по переводу животных в Ташкент, в зоопарке была проведена проверка со стороны местного управления Госкомэкологии и других ответственных за это органов.