



В начале года количество гостевых домов в Самаркандской области составляло всего 23 единицы.

Востребованность гостевых домов растет, так как каждый человек, находясь вне дома, стремиться оказаться в уютном, комфортном для него месте, максимально приближенном к домашним условиям. В связи с этим, актуальность создания гостевых домов возросла в несколько раз, и в дальнейшем это средство размещения будет пользоваться большей популярностью. На сегодняшний день насчитывается 100 гостевых домов на 880 мест.

Популярность гостевых домов у туристов увеличивается всё больше, ведь у путешественников, которые размещаются в гостевых домах, есть возможность поближе ознакомиться с традициями, обычаями и культурой жителей города, в свою очередь это служит развитию Самаркандского бренда, а также туристического потенциала. По данным Департамента по развитию туризма, до конца года планируется еще открыть до 50 дополнительных гостевых домов.

Гостевой дом - понятие, широко используемое в сфере туризма, близкое к гостинице. В отличие от гостиницы, гостевой дом обладает набором параметров, которые делают условия проживания в нём приближёнными к домашним. Открытие гостевых домов служит налаживанию семейного предпринимательства и созданию дополнительных рабочих мест для владельцев недвижимости.

В гостевых домах Самарканда не только размещают туристов, но также проводят мастер-классы по приготовлению национальных блюд, а также демонстрируют традиции и обычаи, присущие именно узбекскому народу.