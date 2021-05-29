Заключительный этап республиканской олимпиады по школьным предметам пройдет в Самарканде

29-30 мая в Самарканде состоится заключительный этап республиканской предметной олимпиады по общеобразовательным предметам по английскому, французскому, немецкому и таджикскому языкам.

В ходе олимпиады свои знания по иностранным языкам проверят 135 школьников выпускных классов и учащихся академических лицеев, победивших на областных этапах.

Участникам, занявшим 1-е, 2-е, 3-е места на республиканском этапе олимпиады, предоставят сертификат, дающий право на максимальный балл при вступительных экзаменах в высшие учебные заведения по специальности. Сертификат действителен в течение трех лет. Материальное поощрение получат и учителя, подготовившие победителей Олимпиады. Об этом сообщает информационная служба Самаркандского отделения Государственного центра тестирования.

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