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  • 29 май 2021 0:19
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Заключительный этап республиканской олимпиады по школьным предметам пройдет в Самарканде

Заключительный этап республиканской олимпиады по школьным предметам пройдет в Самарканде29-30 мая в Самарканде состоится заключительный этап республиканской предметной олимпиады по общеобразовательным предметам по английскому, французскому, немецкому и таджикскому языкам.

 

В ходе олимпиады свои знания по иностранным языкам проверят 135 школьников выпускных классов и учащихся академических лицеев, победивших на областных этапах.

 

Участникам, занявшим 1-е, 2-е, 3-е места на республиканском этапе олимпиады, предоставят сертификат, дающий право на максимальный балл при вступительных экзаменах в высшие учебные заведения по специальности. Сертификат действителен в течение трех лет. Материальное поощрение получат и учителя, подготовившие победителей Олимпиады. Об этом сообщает информационная служба Самаркандского отделения Государственного центра тестирования.

 

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