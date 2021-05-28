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  • 28 май 2021 9:47
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В одной из мечетей Самарканда мужчина без религиозного образования обучал маленьких детей

В одной из мечетей Самарканда мужчина без религиозного образования обучал маленьких детейВ соцсетях распространился ролик, снятый в одной из самаркандских мечетей, где сотрудники ОВД допрашивают несовершеннолетнего ребенка. В МВД Самарканда разъяснили эту ситуацию.

 

«25 мая, около 20:30 вечера, сотрудники Пахтачинского РОВД и других правоохранительных органов проинспектировали мечеть Ходжа-Зийовуддин в Пахтачинском районе», - сообщили в ведомстве.

 

Отмечается, что в этот день преподаватель религиозных учений мечети проводил лекции 11 гражданам, пятеро из которых были несовершеннолетними. Правоохранители установили, что у мужчины, взявшего на себя проповедование, не было специального разрешения центрального руководящего органа религиозной организации.

 

В отношении нарушителя был составлен административный протокол в соответствии со статьей 241. Где указывается, что «для преподавания религиозных учений необходимо получить специальные религиозные знания и действовать в соответствии с законом с разрешения компетентных религиозных органов».

 

«ОВД никому не запрещают получать религиозное образование. В нашей стране созданы все необходимые условия для его получения. Однако, только в соответствии с законом, и соблюдением установленных норм», - заявили в пресс-службе ведомства.

 

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