Украинская Bees Airline хочет летать между Киевом и Самаркандом

Украинская Bees Airline намерена летать между Киевом и Самаркандом, следует из данных Государственной авиационной службы Украины. Соответствующая заявка компании будет рассмотрена комиссией регулятора на заседании в четверг, пишет Spot.

Даже если заявку одобрит украинский лоукостер, то авиакомпания сможет летать в Узбекистан только после того, как получит разрешение «Узавиации».

Bees Airline — новая украинская бюджетная авиакомпания, свой первый полет совершила в марте этого года. Базируется в аэропорту Жуляны Киева.

По планам авиакомпании, к 2022 году флот перевозчика будет состоять из 6 самолётов. В мае 2021 полетят регулярные рейсы по схеме лоукост в Грузию и Армению, а также возможно развитие внутренних перевозок по Украине.

В первое время будут выполняться чартерные рейсы в Египет (Шарм-эш-Шейх, Хургаду и Марсу-эль-Алам) и Турцию (Анталья) из Киева и Львова, а затем полетят чартеры из Харькова и Одессы.