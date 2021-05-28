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  • 28 май 2021 9:44
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Украинская Bees Airline хочет летать между Киевом и Самаркандом

Украинская Bees Airline хочет летать между Киевом и СамаркандомУкраинская Bees Airline намерена летать между Киевом и Самаркандом, следует из данных Государственной авиационной службы Украины. Соответствующая заявка компании будет рассмотрена комиссией регулятора на заседании в четверг, пишет Spot.

 

Даже если заявку одобрит украинский лоукостер, то авиакомпания сможет летать в Узбекистан только после того, как получит разрешение «Узавиации».

 

Bees Airline — новая украинская бюджетная авиакомпания, свой первый полет совершила в марте этого года. Базируется в аэропорту Жуляны Киева.

 

По планам авиакомпании, к 2022 году флот перевозчика будет состоять из 6 самолётов. В мае 2021 полетят регулярные рейсы по схеме лоукост в Грузию и Армению, а также возможно развитие внутренних перевозок по Украине.

 

В первое время будут выполняться чартерные рейсы в Египет (Шарм-эш-Шейх, Хургаду и Марсу-эль-Алам) и Турцию (Анталья) из Киева и Львова, а затем полетят чартеры из Харькова и Одессы.


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