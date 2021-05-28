В Казахстане начнут выпускать узбекские автобусы "СамАвто" SAZ LE60

Самаркандский автомобильный завод и "СарыаркаАвтоПром" подписали соглашение о начале производства низкопольных автобусов "СамАвто" SAZ LE60 в Казахстане, сообщает Podrobno.uz.

Старт серийного производства начнётся уже в июне, а к концу текущего года будет произведено 200 единиц техники. При этом в 2022 году планируется довести это количество до 1000 единиц.

"Решение существующей проблемы изношенности автобусных парков страны мы видим в производстве доступной пассажирской техники. В выборе выпускаемой продукции мы исходим из технических характеристик – важен экологический класс Euro V, и безопасность пассажиров. Всем этим требованиям полностью отвечает автобус SAZ LE60, так что ждем его на маршрутах в Казахстане", – отметила президент ГК "Allur" Оксана Холстинина.

При этом завод "СарыаркаАвтоПром" сможет осуществить комплектацию автобусов Самаркандского автомобильного завода SAZ под индивидуальные запросы любого региона Казахстана.

"Мы высоко ценим интерес к автобусу "СамАвто" SAZ LE60, сконструированному в Узбекистане. Этот автобус уже прошёл адаптацию под климатические условия южных регионов Казахстана, теперь же адаптирован и под суровый казахстанский Север. Надеюсь, что жители Казахстана смогут сполна оценить такие его преимущества, как комфортабельность, безопасность, долговечность" – сказал генеральный директор SamAuto Улмас Юлдашев.

Напомним, что 27 марта в городе Туркестан (Казахстан) состоялась передача третьей партии низкопольных автобусов "СамАвто" SAZ LE60. За все годы экспорт автобусов Самаркандского автомобильного завода в Казахстан составил 920 единиц, из них 333 приходится на модель SAZ LE60.

С 2021 года низкопольный автобус "СамАвто" SAZ LE60 выпускается в обновленной модификации. Улучшенная модель получила сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств". Полученный сертификат действует на территории России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана до 2024 года.