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  • 28 май 2021 9:36
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По факту гибели девушки в Пастдаргоме возбуждено уголовное дело

По факту гибели девушки в Пастдаргоме возбуждено уголовное делоПо факту гибели 17-летней девушки в Пастдаргомском районе Самаркандской области возбуждено дело по статье 103−1 (склонение к самоубийству) Уголовного кодекса Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

 

Дело направлено для расследования в следственный отдел ОВД Пастдаргомского района, отмечается в сообщении.

 

Тело несовершеннолетней С. Х. было найдено в канале в Пастдаргоме 12 мая. Отец девушки утверждал, что её изнасиловали и убили, однако экспертиза не выявила на теле умершей признаки насилия или другие повреждения.

 

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