Прокуратура опровергла возможность изнасилования 17-летней девушки перед ее смертью

Родственники девушки утверждают, что один из подозреваемых прилюдно признался в изнасиловании погибшей.

Ранее сообщалось о том, что в канале, протекающем в Пастдаргомском районе Самаркандской области, нашли тело 17-летней девушки.

Близкие девушки утверждают, что она, возможно, была изнасилована четырьмя парнями до ее смерти, а один из подозреваемых, по их данным, публично признался в совершенном преступлении.

По обновленным данным Kun.uz, 11 мая текущего года мать погибшей Хадича Хайитова сообщила об исчезновении дочери после того, как не обнаружила ее в комнате с бабушкой. Семья отправилась на поиски девушки, и вскоре ими был найден телефон, которым пользовалась погибшая Севинч, и ее обувь.

При просмотре входящих-исходящих звонков на телефоне обнаруживается, что ранним утром на него поступил звонок с чужого номера. Его хозяином оказался гражданин О., который рассказал о том, что примерно в 00:00 увидел, как Севинч бежала от преследующих ее четырех односельчан. Они пробегали перед общеобразовательной школой №45.

По словам О., он остановил и допросил парней, которые преследовали девушку; после этого парни использовали его телефон, чтобы найти местонахождение девушки, которая исчезла из поля зрения.

Обеспокоенные близкие девушки в результате нашли вышеуказанных парней. Родственник Севинч Баходир Махмудов сообщил, что подозреваемые в исчезновении девушки молодые люди были допрошены в здании махалли и во дворе школы.

«В здании МСГ Чандыр находятся ребята, которые преследовали нашу племянницу до ее исчезновения, и О.Х. который был свидетелем того же инцидента, а также с участием инспектора профилактики. Подозреваемые ребята сначала не признавались. Я отвел двух из них в сторону и поговорил, скажите правду, это никому не повредит. После этого Ш. (Ученик 10 класса школы № 45) пошел в школу, сказал, что там все расскажет. Пошли в школу, Ш. действительно изнасиловал мою племянницу и рассказал мне, что инцидент произошел в школьном карауле»,— рассказал дядя Севинч Баходир Махмудов.

При осмотре караульной будки была обнаружена белая окровавленная ткань. Кроме того, на стенах были найдены следы от царапин и пальцев. Гражданин Ш. сообщил, что «именно в эту комнату он завел девушку и изнасиловал». Профилактический инспектор поместил в пакет окровавленную ткань.

По словам дяди погибшей, Ш. несколько раз признался в совершенном преступлении в присутствии председателя махалли, профилактического инспектора, школьного директора, нескольких учителей и еще примерно 30 человек.

«Мы были и в общеобразовательной школе №45. Директриса школы Клара Рузиназарова сказала, что в школе работают трое охранников. Работавшая в ту ночь Гульмира Темирова отсутствовала из-за того, что отвозила дочь в больницу. Таким образом, 11 мая ранним утром в школе охранник отсутствовал»,— отметил Махмудов.

Директриса Рузиназарова сообщила, что у погибшей было примерное поведение, сказал дядя Севинч.

Мы также хотели осмотреть место происшествия – караульную будку школы №45. Интересно, что караульную будку, в которой, как говорят, изнасиловали девушку в ту ночь, отремонтировали 16 мая. Из-за этого не было возможности увидеть на стене следы от рук и ногтей. Надо сказать, что другие здания школы не были отремонтированы — летние ремонтные работы еще не начались. Но удивительно, что именно это место — караульная будка — была отремонтирована, стены сразу же покрашены.

Тело Севинч было найдено через сутки после произошедшего в канале, протекающем на окраине села – примерно в километре от того места, где были оставлены ее обувь и телефон. На момент обнаружения девочки ее глаза были дважды крепко завязаны, а на лице зафиксировали кровоподтеки.

По словам Клары Хайитовой, которая отмывала тело, у девушки были синяки, отеки, кровоподтеки на половых органах и следы от ран в области плеча, на губах. Следователь прокуратуры Пастдаргомского района Лочин Нурмуратов сообщил, что по факту пропажи Севинч и обнаружения ее мертвой назначены служебные расследования и судебно-медицинская экспертиза.

Продолжается работа по установлению круга лиц, являющихся непосредственными свидетелями или осведомленными о происшествии, и получению от них объяснений. Также предварительные данные судебно-медицинской экспертизы говорят о том, что смерть покойной наступила от механической асфиксии при погружении в воду, девственная плева Севинч была цела. Была также отмечена невозможность осуществления полового акта без разрыва девственной плевы. Данные судебно-медицинской экспертизы показали, что на гениталиях погибшей никаких телесных повреждений обнаружено не было.

Следователь добавил, что в настоящее время нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и сообщил, что по данному факту прокуратурой Пастдаргомыжского района продолжаются доследственные действия, при принятии окончательного решения будет предоставлена информация.

Самаркандское управление внутренних дел пока не отреагировало на данный инцидент.

Сколько бы мы не пытались, мы не смогли найти профилактического инспектора, который принес окровавленную ткань с караульной будки школы. Во время допроса мы говорили по телефону с молодым человеком, который был свидетелем преследования девушки в ту мрачную ночь, мы поговорили с ним по телефону.

Около 3:20 вечера, когда я проходил мимо 45-й школы, в нескольких метрах от меня пробежала девочка. За ней следовали двое парней. Чуть дальше я увидел еще двух человек и подошел к ним и спросил, что они делают. Я дал понять, что живу в этой округе, а затем они представились. Увидев такое поведение ребят, я сделал им выговор. Я предупредил их, сказав, что завтра они могут попасть в беду, если что-то пойдет не так,— приводит слова очевидца издание Kun.uz.

Парень также отметил, что посоветовал гонящимся за девушкой парням позвонить своим товарищам и отвезти ее домой. Молодые люди позвонили своим друзьям с помощью телефона свидетеля, поскольку на тот момент у них телефона с собой не было.

«Парни, которые преследовали девушку, не отвечали и поэтому они набрали номер девушки. Через некоторое время к нам подошел один из преследователей девушки и сказал, что девушка собиралась ехать не домой, а к своей тете. После этого мы все продолжили свой путь»,— рассказал очевидец.

Как оказалось, ранним утром ребята именно из той же школы преследовали девочку, звонили с телефона очевидца на телефон, который был в руках у Севинч. По этой причине с обладателем последнего звонка связались близкие девушки и были в курсе всей ситуации.В присутствии группы людей была также обсуждена данная информация, которая была получена от очевидца.

«Что интересно, подозреваемый парень, по словам родственников покойной, примерно при 30 людях признал, что был в сексуальной связи с девушкой. Где тот профилактический инспектор, который принес окровавленную ткань со школьной караульной будки? Почему не говорится о вещественных доказательствах, полученных из помещения, признанного местом происшествия? В прочем, пока ни прокуратура, ни МВД ничего не сказали по этому поводу. Кажется, что в этом процессе есть только смерть девушки, а произошедшее до этого — не известно. Никому не известно. Мы видим, что ситуация серьезная. Существует достаточно информации о том, что перед смертью умершая подвергалась насилию. Но небрежность правоохранительных органов вызывает обеспокоенность общественности»,— пишет издание.