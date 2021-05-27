В Самаркандской области муж убил жену кетменем из-за ущемления гордости

Конфликт между супругами случился из-за затянувшегося ремонта в доме.
В Самаркандской области жена задела гордость мужа, из-за чего тот убил супругу кетменем. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.Согласно информации, в Пайарыкском районе произошла ссора между супругами на почве ремонта в доме. Жена пожаловалась на то, что ремонт затянулся, упрекнув в этом своего супруга.
В ходе
случившегося конфликта, женщина ударила мужчину в плечо деревянной палкой
кетменя. Муж почувствовал ущемление гордости, вследствие чего разозлился и
отобрал инструмент у жены. Далее он ударил свою жену кетменем по лбу, из-за
чего та упала на землю. Супруг не планировал останавливаться, продолжая
избивать жену инструментом.
Отмечается, что в момент прибытия врачей женщина еще находилась в сознании, однако позже скончалась от полученных увечий. Мужчина добровольно пошел в РОВД и признался в том, что убил супругу.
Позже суд назначил мужу наказание в виде 18 лет лишения свободы.