В Самаркандской области муж убил жену кетменем из-за ущемления гордости

Конфликт между супругами случился из-за затянувшегося ремонта в доме.

В Самаркандской области жена задела гордость мужа, из-за чего тот убил супругу кетменем. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.Согласно информации, в Пайарыкском районе произошла ссора между супругами на почве ремонта в доме. Жена пожаловалась на то, что ремонт затянулся, упрекнув в этом своего супруга.

В ходе случившегося конфликта, женщина ударила мужчину в плечо деревянной палкой кетменя. Муж почувствовал ущемление гордости, вследствие чего разозлился и отобрал инструмент у жены. Далее он ударил свою жену кетменем по лбу, из-за чего та упала на землю. Супруг не планировал останавливаться, продолжая избивать жену инструментом.



Отмечается, что в момент прибытия врачей женщина еще находилась в сознании, однако позже скончалась от полученных увечий. Мужчина добровольно пошел в РОВД и признался в том, что убил супругу.

Позже суд назначил мужу наказание в виде 18 лет лишения свободы.