» » » В Самаркандской области муж убил жену кетменем из-за ущемления гордости
﻿
  • 27 май 2021 8:55
  • 428

В Самаркандской области муж убил жену кетменем из-за ущемления гордости

Конфликт между супругами случился из-за затянувшегося ремонта в доме.

 

В Самаркандской области муж убил жену кетменем из-за ущемления гордости

 

В Самаркандской области жена задела гордость мужа, из-за чего тот убил супругу кетменем. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.Согласно информации, в Пайарыкском районе произошла ссора между супругами на почве ремонта в доме. Жена пожаловалась на то, что ремонт затянулся, упрекнув в этом своего супруга.

 

В ходе случившегося конфликта, женщина ударила мужчину в плечо деревянной палкой кетменя. Муж почувствовал ущемление гордости, вследствие чего разозлился и отобрал инструмент у жены. Далее он ударил свою жену кетменем по лбу, из-за чего та упала на землю. Супруг не планировал останавливаться, продолжая избивать жену инструментом.

Отмечается, что в момент прибытия врачей женщина еще находилась в сознании, однако позже скончалась от полученных увечий. Мужчина добровольно пошел в РОВД и признался в том, что убил супругу.

 

Позже суд назначил мужу наказание в виде 18 лет лишения свободы.


Похожие статьи:
﻿
Самаркандец нанес жене 31 удар ножом: за убийство ему назначено 17 лет лишения свободы

Самаркандец нанес жене 31 удар ножом: за убийство ему назначено 17 лет лишения свободы

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде мужчина убил жену брата

В Самарканде мужчина убил жену брата

Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Акдарьинском районе муж убил жену на почве ревности

В Акдарьинском районе муж убил жену на почве ревности

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде муж сначала убил свою жену, а потом повесился

В Самарканде муж сначала убил свою жену, а потом повесился

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде мужчина зарезал свою 35-летнюю супругу

В Самарканде мужчина зарезал свою 35-летнюю супругу

Новости Самарканда / Проишествия / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика