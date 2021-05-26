Сенатор в Самарканде ознакомился с деятельностью центров государственных услуг

По результатам парламентского запроса, направленного в Кабинет Министров 25 мая этого года, член Комитета Сената Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Фармон Тошев побеседовал с начальником Самаркандского областного управления государственных услуг М. Курбоновым и другими работниками о проблемах в этой сфере и провел изучения.

Как известно, в I квартале 2021 года центры государственных услуг по 323 371 обращениям оказали услуги по более 150 их видам. В соответствии с постановлениями правительства с целью создания удобства для граждан сроки оказания услуг центрами и размер платежей сокращены.

В частности, постановлением Кабинета Министров № 306 от 18 мая 2021 года были снижены цены на государственные услуги, связанные с подготовкой и оформлением кадастровых документов на недвижимое имущество.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 31 января 2020 года № УП-5930 планируется постепенное создание филиалов центров государственных услуг без образования юридического лица в поселках, кишлаках и аулах.

Сегодня в Самаркандской области действуют 6 филиалов Центра государственных услуг в городе Каттакургане, Самаркандском, Пастдаргомском, Ургутском, Нурабадском и Кушрабадском районах. Однако в других районах в этом направлении проделана недостаточная работа. В этой сфере еще многое предстоит сделать. Если ответственные работники проявят активность в этом вопросе, для граждан будут созданы более благоприятные условия.